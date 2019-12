Fabio Colloricchio, negli ultimi tempi abbiamo sentito spesso questo nome legato a fatti di gossip piccante. Ma chi è e da dove viene Fabio Colloricchio?

Lanciato da Uomini & Donne, il giovene originario di Gorizia, si è fatto conoscere per le sue storie con Nicole Mazzocato e per la relazione con Violeta Mangrinan. Nato come corteggiatore/tronista, oggi Colloricchio è un affermato modello ed influencer.

Breve bio di Fabio Colloricchio

Nato il 25 maggio de 1990 a Gorizia, Fabio Colloricchio ha vissuto gran parte della sua vita ad Udine con i genitori. Appassionato di sport, e si vede, ha dei trascorsi da calciatore ed insegnante di Zumba.

In età adulta ha deciso di trasferirsi per un periodo in Sud America, per poi tornare a casa e cogliere l’occasione di partecipare a Uomini & Donne.

I suoi genitori sono divorziati. Mentre il padre vive in Argentina da anni, dove ha costruito una nuova famiglia, Fabio è rimasto in Italia con la madre, che gestisce una palestra.

La visibilità con Uomini & Donne

Fabio Colloricchio comincia a farsi notare quando decide di partecipare ad Uomini & Donne in veste di corteggiatore di Teresa Cilia.

Bello, moro, fisico scultoreo, Colloricchio affascinò sicuramente la Cilia, ma al fine la sua scelta ricadde su Salvatore Di Carlo. Intanto Fabio si era fatto notare e così tornò al dating-show di Maria De Filippi nelle vesti di tronista.

Nel corso del programma conobbe Nicole Mazzocato, con cui cominciò una storia d’amore. Una relazione naufragata però nel corso di questo 2019.

L’esperienza a Superviventes

Poco dopo la fine della sua storia con la Mazzocato, Fabio Colloricchio è volato in Spagna dove ha preso parte al reality Superviventes, corrispettivo iberico dell’Isola dei Famosi.

Qui si è avvicinato a Violeta Mangrinan, lasciandosi travolgere dalla passione incurante delle telecamere. I due sono saltati agli onori della cronaca, spesso accompagnata spesso dalla parola “scandalo”. Oggi Violeta e Fabio si dicono innamorati e hanno deciso di vivere il loro amore anche fuori dall’Isola.