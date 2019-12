Parte la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Ci sono i promo, le affissioni e – adesso – anche una data. Il calcio di inizio è fissato per il prossimo venerdì 17 gennaio 2020, alle ore 21.30, su Tv8. Tante le modifiche, nuovi innesti in giuria e un’ansia da prestazione mica da ridere dopo lo “spettro” del cugino X Factor, reduce dalla peggiore edizione di sempre in termini di ascolti.

Il nuovo cast

Squadra che vince non si cambia. Ma non è questo il caso. Tante le conferme, ma anche qualche novità in giuria.

Salutati, ormai da un pezzo, i cavalli di razza Littizzetto, Bisio e Zilli, dietro il bancone ritroveremo lo storico Frank Matano (presente da sempre), la rinnovata Federica Pellegrini (su cui, in termini di carisma televisivo, in pochi avrebbero scommesso) e Mara Maionchi (che alla faccia dell’età non proprio adolescenziale, passa a rullo da una produzione impegnativa all’altra, con la fine di X Factor di appena 7 giorni fa). New entry è Joe Bastianich che, lasciato l’ormai logoro “posto fisso” a Masterchef è sempre più orientato al talent show (ricordiamo la sua recentissima presenza ad Amici Celebrities).

A condurre ancora Lodovica Comello, in dolce attesa, che a Got Talent funziona sempre ma che “paga” sul curriculum il recente flop di Extravergine, la sit com che la vedeva protagonista.

Novità e aspettative

Sette serate di audition registrate e una finale in diretta. Diretto competitor di Italia’s Got Talent sarà l’attesissimo Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che, su Rai 1, rischia di togliere ulteriori telespettatori (il target è pressoché identico) allo show di Tv8 con cui, naturalmente, non c’è gara. L’ottava canale punta quindi di nuovo sul talent show spettacolare, dopo il tonfo della finale di X Factor, ormai un po’ stanco dopo le 13 edizioni.

Anche Italia’s Got Talent non è proprio di primo pelo, ma la produzione – quest’anno – prova a ravvivarlo con qualche novità: verrà proclamato un finalista per ogni puntata, il pubblico farà da quinto giudice scegliendo il vincitore di categoria e col Golden Buzz si va dritti in finale.