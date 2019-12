Tragedia in un paese colombiano, dove una bambina di 17 mesi è morta a causa di un fatale errore commesso dalla nonna. Questa, infatti, le ha dato per sbaglio un potente insetticida al posto dello spray per la tosse.

La nonna non si è resa conto dell’errore

La triste storia arriva da Toluviejo, in Colombia, ed è stata raccontata dal quotidiano locale El Heraldo. Nella mattinata di domenica 8 ottobre, una nonna si trovava in casa assieme alla nipote di 17 mesi, figlia di una giovanissima coppia di 24 e 19 anni.

In casa, anche la madre della piccola.

La piccola, riporta la stampa locale, avrebbe iniziato a tossire e la nonna quindi avrebbe deciso di darle uno spray per la tosse. Qui il tragico errore: la donna non si sarebbe accorta che all’interno del flacone non c’era il medicinale, ma un potente insetticida.

L’insetticida non era nel suo flacone

Secondo quanto riportato, il nonno della piccola ha raccontato la vicenda e cercato di far luce sulla tragica fatalità. Sembra infatti che la nonna non abbia confuso i flaconi, ma che l’insetticida fosse stato riversato in un altro contenitore, a quanto pare proprio dello spray per la tosse che voleva dare alla nipote.



Tragedia nella tragedia, la nonna non si sarebbe resa conto dello scambio perché influenzata: non avrebbe quindi sentito l’odore dell’insetticida dato alla nipote. La piccola è stata portata in ospedale, dove nella notte ne è stato dichiarato il decesso.

In Italia un altro caso simile

Pochi mesi, da Torino era arrivato un simile caso di tragica fatalità. Una nonna aveva perso di vista la nipote per pochi minuti, giusto il tempo di andare bagno.

La piccola, di soli 5 mesi, aveva gattonato fino alla sponda del letto ed era rimasta incastrata tra questo e un mobile. La bimba è morta e la nonna è stata denunciata per abbandono di minori.

Non è stato reso noto se la nonna colombiana sia ora accusata di qualche reato, ma di certo dovrà vivere il resto della sua vita conscia del fatale errore che ha portato alla morte di una persona tanto cara.