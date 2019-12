Rick e Tina sono i protagonisti della fiction Rai Ognuno è perfetto.

Nella realtà si chiamano Gabriele Di Bello e Alice De Carlo, due brillanti attori affetti dalla sindrome di Down e che, oltre ad amarsi sul set, sono una coppia anche al di fuori delle riprese.

Gabriele e Alice, le nozze nel 2024

Scopo principale della fiction? Far capire ai telespettatori che la diversità è una ricchezza a cui non possiamo rinunciare. Il pubblico sembra aver apprezzato il messaggio lanciato dagli attori, rispondendo con uno share pari al 20,74% (parliamo di più di 4 milioni di spettatori).

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, i due protagonisti, innamorati più che mai, si raccontano al grande pubblico: “Appena l’ho vista mi è mancato il fiato. Ho fatto di tutto per uscirci insieme ma non sapevo come fare. Poi un giorno ho preso coraggio e le ho chiesto se le sarebbe piaciuto mettersi con me”, racconta Gabriele, che ha conosciuto la sua Alice durante un altro set. Dopo 5 anni, in cui non si sono lasciati nemmeno per un minuto, Alice e Gabriele rivelano di aver deciso di fare il grande passo.

Quando? Nel 2024.

Gabriele: “Ho accompagnato Alice ai provini, poi hanno preso entrambi“

È grazie ad Alice se ora Gabriele si ritrova a recitare in Ognuno è perfetto. Lui racconta di aver semplicemente accompagnato lei, un anno fa, a fare i provini della fiction. Gli autori, a sorpresa, hanno deciso di prendere entrambi. “Io e mio padre abbiamo parlato con il proprietario del fast food dove lavoro e mi sono messo in aspettativa per il tempo delle riprese”, racconta Gabriele.

Alice e Gabriele, la vita dopo il set

La vita privata della coppia è piena di impegni. Alice, oltre a fare l’attrice, lavora per una compagnia telefonica, occupandosi dell’assistenza diretta al cliente. Dice di essere molto gelosa della sua indipendenza. Gabriele, invece, ha la passione per il nuoto (ha vinto anche una medaglia agli Special Olympics World Game di Dubai) e vuole aprire un ristorante tutto suo. Insomma, due ragazzi dalle mille ambizioni!

Foto in evidenza\Instagram