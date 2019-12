Non sembrava che Chaun-Kai Liu avesse particolari problemi in famiglia. Almeno fino a qualche giorno fa, quando lui, la moglie e i due bambini sono stati trovati morti nella loro abitazione. A commettere l’omicidio, proprio lui, Chaun-Kai Liu, padre e marito delle vittime.

Ha ucciso moglie e figli a coltellate

I sospetti sono partiti dalla scuola che i piccoli frequentavano. Tennyson, 7 anni, e Adeline, 4 quel giorno non si erano presentati a lezione. Come prevede la prassi di Westchester, New York (luogo della tragedia, ma non mancano i recenti casi in Italia) gli insegnanti sono tenuti a contattare telefonicamente i genitori, per avere informazioni sul motivo dell’assenza dei bambini.

Chaun-Kai Liu, 46 e sua moglie Dorothy, 42, non erano raggiungibili quel giorno. Per questo, gli educatori avevano chiamato la polizia, affinché si accertasse che fosse tutto ok. Da lì la tragica scoperta: i corpi dei membri di tutta la famiglia sono stati trovati senza vita. Come ha dichiarato il capo della polizia Eric Grutzner, durante una conferenza stampa: “Le prove suggeriscono fortemente che il signor Liu ha usato un coltello e ucciso la moglie e i figli e poi lo ha usato per togliersi la vita”.

Alcuni dicono che Liu fosse stressato in quel periodo

Rimane un’incognita il movente. Vicini, conoscenti e colleghi di lavoro descrivono la famiglia di Liu come “bellissima, con dei bambini vivaci e dolcissimi”. Tutto quello che la polizia ha dichiarato ai giornali locali come il New York Post è che Liu pare fosse particolarmente stressato in quel periodo. Ma nessun precedente episodio di violenza si era mai verificato all’interno del nucleo familiare. Una vicina di casa, scioccata e incredula dell’accaduto, ha dichiarato al The Post Friday di non aver mai avuto sospetti su Liu: “Non ho mai visto alcuna negatività da parte sua.

Li ho visti insieme tutto il tempo. Sono usciti insieme, hanno fatto acquisti, sempre insieme”. Da ogni dichiarazione raccolta dagli inquirenti, non trapela nessun aspetto negativo su Liu. Nemmeno i colleghi di lavoro hanno qualcosa da recriminargli, lui e la moglie incarnavano la tipica coppia delle fiabe. “Era più felice quando era con la sua famiglia”, hanno concluso.