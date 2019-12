Carmen Di Pietro, che recentemente ha parlato dell’incubo dello stalker che la perseguitava, è stata ospite di Vieni da me. La Di Pietro si è lasciata andare a confessioni a tutto tondo sul suo ruolo di mamma. La showgirl ha stupito tutti, però, confessando il motivo per cui non si è mai risposata col suo ex compagno.

Carmen Di Pietro prende ancora la pensione di Paternostro

Carmen Di Pietro ha preso parte al programma di Raiuno Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Per la rubrica La lavatrice: panni sporchi lavati in tv, la showgirl e attrice ha fatto delle rivelazioni scoppiettanti, parlando a ruota libera.

La Di Pietro ha parlato del matrimonio col giornalista Sandro Paternostro, scomparso nel 2000 ed ha ammesso: “È vero, prendo ancora la pensione e non mi sono sposata col mio ex compagno per tenermela”. Carmen ha confessato di sentirtisi eternamente sposata con Sandro: “È come se fosse sempre presente”. Inoltre, ha rivelato che il figlio Alessandro si chiama in questo modo proprio per onorare la memoria del marito. “Ogni tanto la più piccolina mi chiede perché avevo sposato un uomo più grande, le ho risposto che c’era l’amore” continua la Di Pietro.

Carmen Di Pietro, il figlio Alessandro cacciato di casa

Questa estate, Carmen Di Pietro fece scalpore perché, in una lettera indirizza a DiPiù, ha letteralmente cacciato il figlio Alessandro da casa, invitandolo a camminare con le sue gambe. È tornata a parlare di questo proprio a Vieni da me: “L’ho mandato via a 18 anni, la penso così: non voglio bamboccioni in casa”. In studio, è arrivato, a sorpresa anche il figlio Alessandro, che ha confermato la versione della Di Pietro.

“Dovevo trovare una sistemazione, ho chiamato diversi amici ed ho trovato un amico più grande con cui adesso vivo” ha rivelato il ragazzo. In realtà, Alessandro ha detto che la Di Pietro lo vuole spesso a casa, anche per badare alla sorellina Carmelina e per poter fare delle faccende domestiche.