Anna Rita Casolini di Sersale è la mamma di uno dei protagonisti della ficton Rai Ognuno è perfetto, serie che sta conquistando il pubblico. Suo figlio è Gabriele Di Bello, secondogenito, diplomato con 80/100 all’istituto alberghiero e non solo, ha anche vinto la medaglia di bronzo alle olimpiadi di Abu Dhabi degli Special olympic, ed ha la sindrome di Down.

Le parole della mamma

Gabriele Di Bello è l’orgoglio della sua mamma, che ha raccontato ad Agi le difficoltà con il primo pediatra consultato: “Ci liquidò in fretta, senza neanche visitare Gabriele, dicendoci “questi bambini”, una generalizzazione che non sopporto, non possono correre, non possono fare tante cose, hanno grandi problemi a scuola… Usciti di lì io e mio marito decidemmo che, nonostante la sindrome, avremmo educato nostro figlio come Simone, il primogenito“.

Poi sono arrivati tutti i suoi successi, non solo in televisione, ma anche e soprattutto fuori: “Il suo successo mi rende felice, anche perché mi conferma che il nostro è stato un approccio vincente e che abbiamo fatto bene a non fasciarci la testa: lo abbiamo sempre trattato alla pari di suo fratello, lo abbiamo seguito tanto, spingendo verso lo sport e lo studio, tant’è che quando è arrivato alle scuole elementari già leggeva“.

Poi la televisione, grazie alla possibilità di partecipare a Ognuno è perfetto: “Quando è arrivata la mail con la proposta del provino per la serie non l’ha presa in considerazione. Ha però accompagnato la fidanzata Alice al provino e lì l’hanno convinto… Ma ha accettato soltanto perché il fast food gli ha concesso una lunga aspettativa. La sua vita è lì, il suo sogno, insieme a quello della recitazione è di aprire un suo ristorante“.

E nel prossimo futuro pare siano previste anche le nozze per Gabriele e Alice.