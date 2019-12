Continua a tenere banco la legge sul taglio dei parlamentari. Di questi momenti la notizia del raggiungimento del numero di firme necessarie a poter indire il referendum costituzionale. Secondo quanto battuto dalle agenzie stampa, è stata depositata la 64esima firma necessaria.

Taglio dei parlamentari, ci sono le firme per il referendum

Sembra sia arrivato il momento di parlare di referendum guardando il futuro nella prospettiva di tornare ad esprimersi tra maggio e giugno. E ancora una volta, la legge sul taglio dei parlamentari, come un eterno ritorno, è l’ago della bilancia, la bomba ad orologeria che potrebbe creare di nuovo scompiglio tra le forze in gioco.

È arrivata la 64esima firma, quella dell’esponente del Partito Democratico eletto in Australia, Francesco Giacobbe. Una notizia confermata, come riporta Ansa, anche dalla Fondazione Einaudi che si è fatta promotrice della raccolta firme e nel mentre, si attende le 17.30 per comunicazioni ufficiali direttamente dalla Camera, dove si terrà la conferenza stampa.

Cosa accade se cade il Governo?

In caso di referendum costituzionale, come già si era ipotizzato ancora prima di aver conoscenza di quali sarebbero potuti essere i risultati della raccolta, qualora venisse indetto la tanto discussa legge sul taglio dei parlamentari non verrebbe promulgata, rimanendo in ostaggio, fino al giorno successivo allo svolgimento della consultazione.

Questa ipotesi, inserita in un’ipotesi ancor più grande che potrebbe ammettere la caduta del governo, potrebbe significare che, in un’escalation di “se”, in caso di nuove elezioni le forze politiche in gioco sarebbero chiamate nuovamente a rieleggere 945 parlamentari e non 600, come invece previsto dalla riforma.

In caso invece di mancato referendum, il taglio dei parlamentari entrerebbe in vigore alla fine del venturo gennaio 2020 e diverrebbe applicabile solamente dal successivo marzo.