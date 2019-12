Una grande soddisfazione per la conduttrice Cristina Parodi, per la laurea del figlio Alessandro, nato dall’amore con il produttore Giorgio Gori. Un traguardo importante per il giovane 22enne conseguito con il massimo dei voti 110 e lode, presso l’Università di Siena. Un risultato, al termine di un percorso di formazione, che di certo riempie d’orgoglio i suoi genitori.

Ed è per questo che tanto la Parodi che il marito e sindaco di Bergamo Gori hanno deciso di raccontare attraverso un album pubblicato sui social che racconta la giornata nel dettaglio.

Un giorno importante

In questo giorno importante, Cristina non tralascia niente, ma proprio niente.

L’emozione di Alessandro negli occhi, l’affetto e il sostegno delle sue sorelle, Benedetta ed Angelica le altre due figlie della coppia. E ovviamente tutta gioia dei genitori.

Cristina Parodi, la gioia di madre

Stretti un abbraccio, con l’adrenalina ancora palpabile e la gioia immensa che si fondono in uno scatto, mamma Cristina e il suo Alessandro sono il ritratto della felicità.

Ed infatti a corredo dello scatto la Parodi scrive: “Mood mamma felice per Ale che si e’ appena laureato“.

Il racconto di Giorgio Gori

Il marito di Cristina Parodi, invece, Giorgio Gori, pubblica un vero e proprio racconto della giornata. Alessandro, nella sua abbigliamento casual con giacca blue e jeans, viene immortalato dal papà prima, durante e dopo, con tanto di stretta di mano da parte di un membro della commissione.