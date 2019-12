Pranzo per due a Roma con regalo. E il tutto incorniciato da una splendida giornata di sole e da sorrisi ancora più luminosi. Ci si potrebbe ricamare una storia di gossip lunga diverse copertine, magari immaginando Maurizio Costanzo a casa con un barattolo di gelato in solitaria attesa, ma quando la protagonista è Maria De Filippi non c’è troppo spazio per gli inciuci e i pettegolezzi. Ci sono invece spiegazioni chiare e rapporti professionali. Con Queen Mary si lavora…

Il cavaliere misterioso è Roberto Maltoni

L’uomo che divide il tavolo con la De Filippi è infatti Roberto Maltoni, un professionista che lavora accanto a Maria da diverso tempo (lo abbiamo già conosciuto nelle prime edizioni di Amici).

Maltoni è il produttore e il capo struttura della Fascino, la società che Maria De Filippi controlla al 50% e che permette a nostra signora della tv di portare a casa, a fine anno, un bilancio davvero niente male grazie a produzioni come Tu Si Que Vales e Amici (una carriera di successi che conosce anche qualche flop). L’occasione del pranzo di lavoro (che poi è anche e soprattutto un pranzo di amici) è da ricercare nell’incredibile successo del programma del sabato sera (con una media del 29,39% e 5.295.000 telespettatori è il programma più visto della stagione).

Ma si festeggia anche il compleanno di Maria…

Maria De Filippi e Roberto Maltoni – foto: Chi

Festeggiamenti e vacanze

Lo scorso 5 dicembre, Maria De Filippi ha soffiato su 58 candeline. Una data importante e da celebrare, anche con un mazzo di fiori, come quello che l’amico le ha regalato durante il pranzo nella Capitale. Sarà un mese di festeggiamenti, infatti, per la conduttrice: non solo per le festività o il compleanno, ma anche per le meritate vacanze dopo una prima parte di stagione ricche di soddisfazioni.

Tu Si Que Vales è terminato, C’è Posta per Te non è in onda, Amici va in pausa e Uomini e Donne si ferma dal 23 dicembre al 7 gennaio per un lungo ponte. Chissà che Maria non si conceda una vacanza sulla neve sui suoi amati sci…