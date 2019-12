Una vicenda drammatica quella riportata dal Mirror, avvenuta lo scorso 7 dicembre nel nord-est della Scozia. Un evento quanto mai bizzarro che avrebbe potuto rischiare di mietere tragicamente una vittima. Una ragazza di 30 anni è stata ritrovata sotto ad un divano a 3 posti: il sofà era stato lanciato dalla finestra dai vicini mentre lei stava passando proprio sotto la loro finestra.

Lanciano un divano dalla finestra e colpiscono la 30enne

Una storia assurda e quanto mai drammatica, realmente accaduta in Scozia, precisamente ad Aberdeen lo scorso 7 dicembre. La sfortunata protagonista è una ragazza di 30 anni, Edita Butkeviciut, una nail artist.

Era circa l’ora della pausa pranzo e la ragazza avrebbe dovuto fare ritorno sul luogo di lavoro, posto che però non ha mai raggiunto. La ragazza di fatto, era appena uscita di casa e si trovava al telefono col fidanzato con in mano la spazzatura che avrebbe da lì a poche centinaia di metri buttato nell’apposito cassonetto.

Per 40 minuti è rimasta incastrata sotto al divano

Proprio mentre stava camminando sotto casa però, all’improvviso, la ragazza è stata schiacciata del tutto da un divano lanciato dalla finestra dai vicini di casa.

Come riporta il Mirror, le parole di un testimone all’accaduto: “Ho sentito una ragazza urlare e ho così chiamato il 999. Ho dovuto ripetere loro per 3 volte che un divano le era caduto addosso perché lo trovavano così difficile da credere“. Il tempo di realizzare l’accaduto e i soccorsi sono giunti sul luogo ma nel mentre, per 40 minuti, la 30enne è rimasta sotterrata dal divano che le è caduto drammaticamente addosso.

Trasferita in ospedale, la Butkeviciut ha dovuto subire un’operazione a causa delle diverse fratture riportate tra cui una alla colonna vertebrale, al femore e alla caviglia.

Per quanto accadutole sono stati accusate e indagate due persone di 31 e 26 anni. Fortunatamente però, sebbene le sue condizioni non siano ottimali, la ragazza è viva e migliora di giorno in giorno nonostante dovrà stare a riposo ancora per lunghe settimane: “Hanno detto che Edita è fortunata ad essere viva“, ha dichiarato il compagno al Mirror.