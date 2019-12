Jacob Scrimshaw è nato prematuro di 8 settimane 5 anni fa, e non aveva mai abbracciato suo fratello.

Jacob, infatti, è nato senza un braccio e non ha mai avuto protesi in quanto il Servizio Sanitario Nazionale inglese non passa finanziamenti per protesi al di sopra del gomito.

È stato l’intervento di un estraneo a permettere a Jacob di esaudire un sogno nato 5 anni fa.

Niente protesi se comprendono l’articolazione del gomito

Jacob Scrimshaw è nato 5 anni fa: non aveva il braccio destro ed ha dovuto imparare ad autogestirsi senza un arto.

Non aveva mai potuto provare una protesi, perché il servizio sanitario nazionale non dà fondi per arti meccanici comprendenti l’articolazione del gomito.

I suoi genitori, Chris e Gemma, hanno deciso di aprire una raccolta fondi, riuscendo ad accumulare 16mila euro per pagare una protesi al piccolo.

Chi l’ha progettata è stato il tecnico Ben Ryan, fondatore di Ambionics, che per esperienza personale si è ritrovato a dover creare un braccio per il figlio Sol, che era stato sottoposto ad un’operazione che aveva portato all’amputazione di un braccio.

Un braccio da supereroe

Ben ha passato 12 settimane a costruire il braccio di Jacob: lo ha creato in un verde fluorescente, come il braccio di un supereroe, ed ha progettato una meccanica che permette a Jacob di stringere la mano.

In pratica comprimendo un cuscinetto che si trova tra il braccio bionico e l’ascella, le dita della mano si contraggono e permettono a Jacob di usare l’arto nella vita di tutti i giorni. Il primo abbraccio dei due fratelli è stato

Guarda il video:

(Immagine in alto: BBC News)