Se fino ad ora i ritrovamenti riguardo ai dinosauri erano riconducibili a qualche osso o frammento di specie già note, i fossili rintracciati in Ecuador, fanno ben pensare alla scoperta di una nuova specie di dinosauro.

Si tratterebbe di una nuova specie di dinosauro

Si tratterebbe di un esemplare di piccola taglia. parliamo di una lunghezza di circa 6 metri per un’altezza di 2. Sarebbe stato erbivoro e vissuto poco prima dell’arrivo catastrofico del meteorite che causò 65 milioni di anni fa la scomparsa dei dinosauri. Per essere più specifici, i paleontologi che hanno portato alla luce la scoperta in Ecuador parlano di Yamanasaurus lojaensis, risalente al Cretaceo e appartenente alla famiglia dei titanosauri, che significa “rettile titanico”.

Il nome tecnico deriva, invece dall’area di provenienza: Yamana, la regione a sud dove sono stati rinvenuti i resti, e Loja, dove gli studiosi dell’Utpl hanno appena presentato la scoperta.

Uno dei fossili più antichi

Lo scheletro rinvenuto è stato approfonditamente studiato da team di studiosi argentino-ecuadoriani guidati da Galo Guaman dell’Universidad técnica particular di Loja (UTPL), a detta dei quali, date le caratteristiche ossee, sembrerebbe che il dinosauro avesse una sorta di corazza protettiva, lungo la spina dorsale.

Il fossile è tra i più antichi ritrovamenti avvenuti nella regione della Loja: pare, inoltre, che l’animale si fosse adattato alla vegetazione dell’area circostante, che poteva arrivare ad un massimo di 3 metri d’altezza.

Titanosauro: specie unica e diversa

Federico Kukso, giornalista argentino specializzato in ambito scientifico, ha ampiamente divulgato la scoperta sui social, condividendo foto e dettagli della ricerca. Il clamore che il titanosauro sta accendendo è dovuto al fatto che la sua specie sia unica e diversa rispetto a quelle rinvenute in Argentina fino ad ora.

La ricerca è stata, in particolare, portata avanti dal paleontologo argentino Sebastian Apesteguia, dopo il ritrovamento dei fossili nel 2017 per mano di un contadino nella campagna di Yamana, al confine con il Perù.