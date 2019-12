Paolo Ruffini sarà ospite della puntata di Verissimo, in cui parlerà della fine della relazione con Diana Del Bufalo. Una storia con un epilogo doloroso, annunciata dall’attrice su Instagram. Non sono chiari i motivi della rottura, anche se alcuni giornali specializzati in gossip ipotizzano possa esserci di mezzo un tradimento. L’attore avrebbe lasciato l’ex moglie Claudia Campolongo per la collega, ma nonostante le pause e le riprese la storia non ha funzionato.

Paolo Ruffini rompe il silenzio su Diana Del Bufalo

Sembra naufragata definitivamente la storia tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo e questa volta non ci saranno colpi di scena.

Almeno secondo l’attore, che a Silvia Toffanin dipinge un quadro che non fa ben sperare: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male“.

Insieme dal 2015, Paolo Ruffini dichiara di aver molto amato la 29enne: “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia.

L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa“.

Nessuna speranza di un ritorno di fiamma

Paolo Ruffini sembra abbia definitivamente perso le speranze nella possibilità di tornare insieme. “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto“, spiega l’attore, “Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo“.

Un fine anno amaro per il conduttore di Colorado: “Finisco l’anno in modo più solitario, nostalgico e malinconico, ma con una consapevolezza. Sto cercando di evolvermi, di imparare ad essere un pochino più morigerato. Bisogna accettarsi, non si può essere sempre perfetti, la vita è fatta di difetti“.