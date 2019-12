Sono settimane che Kiko Nalli e la sua compagna Ambra Lombardo si trovano al centro di una bufera mediatica. Secondo quello che la coppia ha definito un “finto scoop“, la bella professoressa siciliana sarebbe stata sorpresa in atteggiamenti equivoci, con un suo ex inquilino al Grande Fratello, Gaetano Arena.

Dopo un primo chiarimento della Lombardo, l’ex marito di Tina Cipollari, che non ha mai dubitato, nemmeno per un momento della sua compagna, è esploso in una reazione di rabbia. Kiko Nalli non sa chi si celi dietro questa fake-news ma giura di essere pronto a fargliela pagare.

Inoltre l’hairstylist ritiene di essere stato tradito da quello che reputava un amico, Gaetano Arena.

La furia di Kiko Nalli

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Kiko Nalli ha sfogato tutta la rabbia suscitata dalla diffusione del finto scoop. Ma Nalli ha voluto dare voce anche alla frustrazione di non conoscere il responsabile di tutto questo. “Sono arrabbiato con tutto questo meccanismo. A casa ci sono delle persone che soffrono con me per una stupidata. Assicuro che Ambra non ha mai baciato nessuno e dietro questa storia c’è una regia”.

Kiko poi fa una promessa: chiunque sia il responsabile di tutto questo la pagherà prima o poi. “Ho intenzione di presentare il conto a chi ha organizzato il tutto e me la pagherà!“.

Tradito da un amico

Se quanto riguarda l’integrità di Ambra è pronto a mettere la mano sul fuoco, Kiko non è affatto certo della buona fede di Gaetano Arena. Il gieffino è convinto che l’ex coinquilino sia complice di chi ha messo in piedi una vera e propria trappola.

“È stata tutta una trappola! Ambra mi aveva chiamato confidandomi che Gaetano Arena l’aveva cercata” ha dichiarato Nalli al settimanale. “È il tradimento di un amico, a cui hanno giocato tante persone“.