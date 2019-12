Alessandra Amoroso è stata ospite di Verissimo dove ha confidato come il periodo natalizio le faccia ricordare la nonna, scomparsa 2 anni fa proprio in questo periodo. La cantante, che recentemente ha partecipato a un concerto dell’amico Roberto Casalino, tuttavia, ha fatto un sogno con la parente scomparsa che la invitava ad essere felice e in cui le diceva di essere contenta per lei. La Amoroso, infatti, sta per festeggiare 10 anni di carriera con un appuntamento speciale su Italia 1.

Alessandra Amoroso, il sogno della nonna

Alessandra Amoroso, nella puntata di Verissimo del 21 dicembre, si è confidata con Silvia Toffanin, parlando della nonna deceduta 2 anni fa proprio sotto Natale.

Per questo, la cantante vive questa ricorrenza in modo malinconico. Ai microfoni della conduttrice ha dichiarato: “Mia nonna mi ha lasciato un compito, quello di riunire sempre tutti e così farò. Lei mi ha insegnato a guardare la vita con altri occhi, con i suoi”. Alessandra Amoroso ha imparato molto da sua nonna, che è stata per lei una vera maestra di vita. La parente le è apparsa in sogno: “Mi ha detto che è felice e che vuole che io sia felice ed è molto contenta per me”.

La Amoroso trascorrerà il Natale in famiglia, anche insieme alla sua nipotina amatissima. Stavolta, dice la cantante, resterà di più con i suoi cari: “Quest’anno me lo voglio godere”.

La Amoroso festeggia 10 anni di carriera su Italia 1

Alessandra Amoroso ha voluto anche chiarire quale sarà il suo futuro lavorativo: “Ho detto che mi sarei presa del tempo per me, per la mia famiglia, per i miei cari. Non ho detto che non avrei più cantato”.

In effetti, la Amoroso lunedì 23 dicembre festeggerà 10 anni di carriera e sarà grande protagonista su Italia 1. La cantante sarà presente tutta la giornata sulla rete. Lancerà i cartoni animati del mattino, il Meteo, Studio Aperto e altri programmi. Inoltre, alle 18.25 andrà in onda il video-clip di Immobile e in prima serata verrà trasmesso “10 anni di Alessandra Amoroso-10, io, noi“. A questo proposito, l’artista ha rivelato: “Mi sono divertita molto. Sono stata affiancata da persone pazzesche“, ringraziando per questa esperienza.