A novembre l’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta, è stata investita da un’auto in pieno centro a Torino. Un incidente che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze, ma dopo poco tempo la miss aveva già recuperato il sorriso. Quanto successo non è stato comunque senza conseguenze, la 35enne ha riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale, che hanno reso necessario un intervento chirurgico.

Le sue parole a Storie Italiane

Edelfa Chiara Masciotta è stata investita in Corso Matteotti il 19 novembre scorso, dopo l’incidente ha mostrato le cicatrici sul volto. Ma non solo, oggi a Storie Italiane ha raccontato qualcosa di quel giorno: “Io ero a piedi quando sono stata investita.

Quell’uomo è subito sceso dalla macchina ed è stato lì con me fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Mi hanno aiutato anche altri due ragazzi e due care amiche che passavano lì per caso“.

Poi un piccolo appello: “Lasciamo stare il cellulare, stiamo attenti tutti. Sia pedoni sia automobilisti. I mezzi di trasporto sono un’arma“.

