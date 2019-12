Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini, in partenza il prossimo 8 gennaio. Al momento, continua a crescere il numero dei nomi dei concorrenti confermati. Eppure, su molti membri del cast aleggia, invece, un’ombra di mistero e negli uffici di Mediaset le bocche sono più cucite che mai.

In questi ultimi giorni, insistenti voci di corridoio sussurrano, però, la possibilità che all’interno delle mura più spiate d’Italia potrebbe esserci il ritorno di un ex-inquilino. Il nome che circola è quello di Gabriele Rossi, già finalista della primissima edizione del GF Vip.

Un ritorno inaspettato

Gli affezionati del Grande Fratello Vip ricorderanno sicuramente il percorso luminoso di Gabriele Rossi all’interno della Casa. Entrato un po’ in sordina, il giovane attore e coreografo riuscì a farsi ben volere dagli altri concorrenti, come dal pubblico a casa. Bello, educato e di talento: in molti avrebbero voluto che fosse lui a trionfare nel 2016, al posto della prorompente Alessia Macari.

Sarà forse per questo che potrebbe volerci riprovare nel 2020? Di sicuro prendere nuovamente parte al reality di Cinecittà rappresenterebbe un’ottima vetrina per dare un grande slancio alla sua carriera professionale.

In più, avrebbe la possibilità di fare chiarezza sulle molte voci che circolano sulla sua vita privata.

La vicinanza con Gabriel Garko

Come detto, il bell’attore originario di Alatri al momento non ha confermato (né smentito), la propria partecipazione al GF Vip, sebbene siano in molti a sperare di vederlo varcare quella soglia. Rossi, infatti, negli scorsi mesi ha attirato l’attenzione delle riviste di gossip per la sua grande vicinanza a Gabriel Garko. L’amicizia tra i due attori secondo alcuni si sarebbe trasformata in un legame più profondo e sentimentale, consolidato da un anello quasi uguale al dito di entrambi.

Un’indiscrezione che gioverebbe non poco agli ascolti della trasmissione di Canale5, capace di tenere incollati migliaia di telespettatori curiosi di capire la natura del sentimento che unisce due volti molto amati dal pubblico.