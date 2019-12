Nek si mostra ancora una volta con la figlia Beatrice, la stessa che ha presentato alla rete la prima volta appena tre mesi fa. Nove anni, bellissima e con una dote vocale che ha certamente ereditato dal padre, Beatrice Neviani debutta ora in veste canora – si fa per dire – su Instagram dove duetta insieme al padre sulle note di Jingle Bell Rock.

La canzone di Nek e della figlia Beatrice

“Io e Beatrice vi facciamo gli auguri così”. Padre e figlia, davanti all’albero di Natale, aprono le porte di casa loro con una dedica chitarra e voce.

Il video, che sfonda velocemente il muro delle 60mila visualizzazioni, fa il pieno di like e di commenti, alcuni a dire il vero insospettabili. C’è il cuore lasciato dal musicista Saturnino, ma c’è anche l’entusiasmo di una Daniela Santanchè in vena di complimenti: “Siete fantastici”. Beatrice – decisamente intonata – sembra una bimba un po’ timida, ma il feeling col padre traspare in modo evidente anche da pochi secondi, il tempo di un ritornello di Natale.

Le dediche di papà Nek

Nek, negli ultimi mesi, ha riempito la rete di dichiarazioni d’amore e di affetto per la figlia.

A settembre, in occasione del compleanno della figlia, aveva scritto: “Non c’è amore più grande che si possa provare” e poi in riferimento al loro rapporto: “Non ama condividermi. Quando l’accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo”. Per la piccola Beatrice, il cantante ha scritto il brano È con te in cui canta: “In quel tuo sorriso vedo i segni del mio viso. Il senso è tutto qui amarti e proteggerti, perché sia migliore il tuo domani, comunque ci sarò ad assorbire ogni livido.

A darti forza in un attimo e mi sentirai vicino”. Un brano che il cantate ha presentato a Domenica In facendo commuovere anche Mara Venier.