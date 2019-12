Quello appena trascorso è stato sicuramente un Natale speciale per Gessica Notaro, la cui storia di forza e riscatto ha colpito tutta Italia. Sotto l’albero, la showgirl ha trovato un anello di fidanzamento.

Dunque pare proprio che per la Miss stia arrivando il momento del grande passo.

Un regalo natalizio inaspettato per Gessica Notaro

In un post su Instagram risalente al giorno di Natale, Gessica Notaro ha pubblicato una foto della sua mano con un anello al dito. Nella didascalia si legge: “Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative…#senzaparole”.

La modella ha infatti ricevuto un anello di fidanzamento dal suo ragazzo Marco. Del giovane si sa poco visto, pare sia molto riservato e sembra non amare molto i riflettori. Si sa che vive a Milano e che la relazione con Gessica è iniziata circa un anno fa.

Il post su Instagram ha fatto subito incetta di like e commenti, tra cui quelli di affetto da parte di tanti vip italiani, come Giulia Salemi, Anna Valle ed Eva Henger. Finalmente per la giovane modella arriva il fidanzamento ufficiale. Che il prossimo passo sia il matrimonio?

Solo il tempo lo potrà dire.

La terribile aggressione subita da Gessica Notaro

La storia di Gessica Notaro e dell’aggressione con l’acido subita per mano del suo ex ragazzo, Edson Tavares, ha scosso tutto il Paese. Era il 10 gennaio 2017 e Gessica Notaro ha fin da subito dimostrato un’immensa forza. In questi anni, la showgirl si è sottoposta a diversi interventi chirurgici.

Nel novembre dello scorso anno, Tavares è stato condannato a 15 anni di reclusione per l’aggressione con l’acido e la modella si è detta soddisfatta della sentenza.