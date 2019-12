Luciana Littizzetto, immancabile spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha pubblicato una foto in cui si mostra dopo una brutta caduta. La comica è ingessata dal piede al polso destro, costretta a letto a causa di quella che sarebbe stata una scivolata in strada. Tantissimi i vip e i fan che hanno espresso alla Littizzetto gli auguri di pronta guarigione. Lei, come sempre, affronta la situazione con la consueta ironia che la contraddistingue anche durante i suoi sketch.

Luciana Littizzetto ingessata: la foto su Instagram

Un fine anno doloroso per Luciana Littizzetto, che su Instagram pubblica una foto in cui si mostra parecchio ammaccata.

Il gesso le ricopre la gamba destra e il polso a causa di una caduta in strada. Lo racconta lei stessa commentando il post: “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso“.

Il sorriso, anche se mesto, non manca comunque sul volto dell’attrice 55enne che, nonostante sia sopravvissuta alle mille acrobazie sulla scrivania di Fazio, deve ora passare semi immobilizzata il Capodanno per la brutta caduta.

La solidarietà di colleghi e amici

Vip e conduttori, oltre ai fan della Littizzetto, non mancano di commentare lo stato in cui si mostra.

In primis il profilo di Che tempo che fa, che scrive: “Ci dispiace tanto Luciana, ti auguriamo una pronta guarigione“, e la collega Filippa Lagerback che chiede cosa sia successo. Anche altre conduttrici scrivono alla comica, da Antonella Clerici a Michelle Hunziker. Paola Barale manda la sua solidarietà, così come fanno Paola Marella e Arisa.

I fan non sono da meno, sottolineando come Luciana Littizzetto sia una presenza imprescindibile del programma di Fabio Fazio: “Senza di lei, potete spegnere!

È lei che fa fare ascolti al vostro programma!“, scrive un’utente. L’affetto non manca alla comica, che può contare sul supporto di tantissime persone durante la sua guarigione.