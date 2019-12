Sarebbe di 2 morti e un ferito in gravissime condizioni il bilancio provvisorio di una sparatoria all’interno di una chiesa in Texas. I media locali parlano di un attacco condotto da un uomo armato che avrebbe aperto il fuoco durante la celebrazione della messa, e che sarebbe stato ucciso nello scontro con la polizia.

Spari in una chiesa in Texas

Sparatoria in una chiesa di White Settlement, in Texas: i media statunitensi riportano un bilancio provvisorio che conterebbe 2 vittime accertate, tra cui l’assalitore, e un ferito in gravissime condizioni.

Stando alle informazioni diffuse da Fox News, la polizia avrebbe ucciso l’assalitore. Al momento le notizie sono ancora frammentarie, ma la prima ricostruzione rimanderebbe all’irruzione di un uomo armato che avrebbe aperto il fuoco contro i fedeli durante la messa.

Ancora ignota la matrice dell’attacco

I media locali parlano genericamente di un “attacco” la cui matrice è ancora ignota. La sparatoria è avvenuta intorno alle 10 del mattino, ora locale, e le indagini sono ancora in una fase iniziale perché si possano avere elementi più nitidi intorno alla vicenda.