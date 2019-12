È una delle protagoniste di CR4 – La Repubblica della Donne e presto sarà nel cast del Grande Fratello Vip targato Signorini. Antonella Elia sta vivendo uno splendido momento professionale che – secondo i giornali, che avevano annunciato il suo matrimonio – dovrebbe fare il paio con quello personale. Ma non è così…

“Non mi sposo, lo hanno detto gli altri”

Non ci sarà alcun matrimonio per la bionda showgirl, lo ha annunciato lei stessa nel corso del programma di Piero Chiambretti. A lanciare la notizia che la vedeva già con l’abito bianco era stato il settimanale Chi che aveva immortalato la Elia e il compagno, Pietro Delle Piane, in un ristorante romano nei pressi di Fontana di Trevi.

Una cena romantica che – secondo il gossip – si sarebbe trasformata in una proposta di matrimonio. La Elia ha però smentito in modo secco: “Non ho mai annunciato nessun matrimonio, lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata, ma io non mi sposo”. Nessuna crisi all’orizzonte però, la storia tra i due prosegue a gonfie vele ma, per il momento, non prevede un altare.

antonella elia adriana volpe michele cucuzza gf vip

Insieme da un anno

I due stanno insieme da oltre un anno dopo essersi incontrati a casa di amici. Lui, doppiatore e attore, ha contribuito a far ritrovare la serenità alla Elia che, poco tempo fa, aveva confessato di non essere mai stata fortunata in amore. Fortuna che adesso pare essere tornata anche sul fronte lavoro. Prima ci sono state le esperienze in Rai con Pechino Express e Tale e Quale Show, adesso invece ci sono nuovi orizzonti Mediaset molto fortunati.

La Elia è una presenza fissa – tra le più apprezzate – nello show di Piero Chiambretti e la sua prossima partecipazione al Grande Fratello Vip rischia di consacrarla ad icona del trash (quello buono) televisivo.