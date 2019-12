Dopo 3 anni dal suo ultimo film Quo Vado, arriverà a breve nelle sale l’ultimo lavoro di Checco Zalone, il cui vero nome è Luca Medici. Infatti, in questi ultimi giorni si parla tanto del tanto atteso film Tolo Tolo e delle iniziali critiche che ha suscitato. Invece della sua vita privata e della sua compagna, in realtà, non si sa molto.

Checco e Mariangela lontani dal gossip

Inizialmente, prima ancora dell’arrivo del film nelle sale, sono state mosse delle pesanti critiche nei confronti della canzone Immigrato, il singolo di Tolo Tolo, ed il noto comico pugliese è stato accusato di razzismo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, pur avendo un carattere molto solare, sempre pronto a scherzare a fare battute, Checco Zalone è una persona molto riservata e, di conseguenza, non è solito rilasciare troppe informazioni su se stesso. Non a caso, anche riguardo la sua storica compagna, Mariangela Eboli, non si sa molto. Difatti, la coppia si tiene lontana dal gossip.

Una dolce famiglia riservata

Ciò che sappiamo è che Checco e Mariangela hanno una relazione da ben 13 anni.

Dalla loro unione sono nate 2 bambine, Gaia nel 2013 e Greta nel 2017. Anche Mariangela preferisce starsene lontana dai riflettori ed infatti su di lei si sa molto poco. Possiamo però dire con certezza che ha recitato con Checco in 2 dei suoi film, e precisamente in Che bella giornata e Cado dalle Nubi.

Nel film Che bella giornata, la compagna del comico pugliese ha interpretato Susi, la cugina di Checco. Invece, in Cado dalle Nubi, ha recitato la parte di Brigida, amica della protagonista Angela, alla quale ha consigliato di allontanarsi da Checco.

Nel 2018, il settimanale Chi aveva paparazzato Mariangela in un famoso atelier di abiti da sposa, quindi non ci resta che aspettare con trepidazione una conferma dalla coppia.