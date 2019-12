In questo mese di dicembre è stata molto chiacchierata la rottura tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Dopo 4 anni di relazione la coppia ha attraversato una tempestosa crisi, dalla quale sarebbe uscita a pezzi. Se da un lato lui minimizzava, dall’altro lei ha lasciato poche speranze di una riappacificazione.

Ed infatti qualche giorno fa postava storie, l’attrice, in cui si definisce single. Ma Paolo Ruffini a quanto pare single ci è rimasto per poco, perché il nuovo conduttore di La Pupa e Il Secchione 2020 già starebbe frequentando un’altra persona, secondo recenti indiscrezioni.

La nuova fiamma di Paolo Ruffini

A lanciare la bomba su una nuova potenziale relazione in cui sarebbe impegnato al momento Paolo Ruffini è il settimanale Diva e Donna. I paparazzi della rivista avrebbero sorpreso il conduttore a cena con una giovane donna, il suo nome è Susanna. Secondo i rumors i 2 sarebbero stati avvistati, mentre uscivano da un ristorante nel quartiere Parioli di Roma.

Dopo la difficile rottura con Diana, quindi Ruffini potrebbe aver già trovato la giusta consolazione tra le braccia di Susanna, che secondo i bene informati avrebbe 32 anni e lavorerebbe in tv.

Intanto Diana Del Bufalo…

Quanto alla Del Bufalo è sembrata categorica sin da subito, parlando di un periodo difficile degli ultimi tempi. Fu proprio lei ad annunciare la rotture sui social: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto“.

Questo Natale, raccontato attraverso le stories Instagram, non ha perso il sorriso.

Ha trascorso le vacanze a casa, avvolta dal calore della famiglia, e accanto all’amico Cristiano Caccamo, volto noto di Che Dio Ci Aiuti.

La Pupa e Il Secchione

Insomma, Ruffini questo 2020 non lo comincerà al fianco di Diana Del Bufalo, ma il nuovo anno ha comunque in serbo per lui grandi novità.

Prima fra tutte la nuova edizione di La Pupa e il Secchione, dove non troveremo solo pupe e secchioni, ma anche pupi e secchione. Vedremo un po’ che impatto avrà sul pubblico il nuovo format, a partire dal 7 gennaio su Italia Uno.