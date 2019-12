Luca Onestini è stato ospite del programma Rivelo condotto da Lorella Boccia. Durante l’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo amore con Ivana Mrazova, più forte che mai e nato proprio dentro la casa, e dei progetti futuri.

Luca Onestini felice con Ivana Mrazova

Luca Onestini non potrebbe essere più felice accanto alla sua Ivana Mrazova. La coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip e non si è più lasciata. Luca Onestini ne ha parlato nel salotto di Rivelo, il programma di Real Time in onda il venturo 2 gennaio e condotto da Lorella Boccia.

Luca è consapevole che ci sono molte persone che li amano e dice: “Siamo semplicemente noi, lo saremmo anche se la gente non approvasse alcune cose che facciamo”. E, continua, nel loro rapporto solo l’uno la spalla dell’altra: “Andiamo avanti a braccetto, credo sia la cosa più importante di una coppia. So che di Ivana mi posso fidare”. Quindi, nessuna separazione tra i due, come volevano le voci di alcune settimane fa.

Nel reality di Canale 5, oltre all’amore, Onestini ha trovato anche un caro amico, Raffaello Tonon.

A questo proposito, confessa: “Non avevo mai avuto la fortuna di incontrare un amico come lui, di cui fidarsi ciecamente, non è mai finito il nostro Grande Fratello”.

Luca Onestini, i sogni nel cassetto

Luca Onestini, dopo la sua esperienza nel programma Mediaset, si è dato molto da fare. Il giovane è modello, speaker, ex calciatore e sui social è seguitissimo. Ora, il ragazzo vorrebbe tornare all’Università. Ha rivelato di essersi sempre definito un sognatore e di averne molti nel cassetto: “Quello che avevo da bambino era di fare il calciatore.

Sognavo di giocare nel Bologna, la mia squadra di sempre”. Tuttavia, a 17 anni un infortunio spezzò il suo futuro: “Sono rimasto talmente scioccato. Ho pensato ‘e adesso cosa faccio?’.Sono ripartito dall’università”. Onestini si è sempre speso nel supportare il fratello Gianmarco, partecipante recentemente all’edizione spagnola del GF Vip, oggetto di molte critiche e molto chiacchierato nelle reti televisive iberiche.