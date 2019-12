Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16 e ora protagonista di una webserie, ha confessato di essere stata vittima di bullismo quando era più piccola, a causa dei suoi problemi di cuore. La ragazza soffre di cardiomiopatia ipertrofica e ha subito diverse operazioni per l’inserimento di un peacemaker ma non si è fatta abbattere e oggi è fiera di quello che è diventata.

Martina Nasoni, diversa per colpa della malattia

Martina Nasoni ha parlato di alcuni episodi dolorosi della sua infanzia, quando fu vittima di bullismo. A Vanity Fair, la “ragazza con il cuore di latta” della canzone di Irama, ha dichiarato: “Oggi l’operazione, i problemi al cuore, il pacemaker sono parte di me.

Non provo vergogna. Certo, quand’ero più piccola mi sono sentita diversa, sono stata vittima di bullismo, mi prendevano in giro. E io reagivo arrabbiandomi con la vita”. A fatica, la Nasoni è riuscita a lasciarsi tutto indietro alle spalle: “Ho capito: io sono così, sono quella che sono e sono fiera di me stessa. Non mi sono mai fatta abbattere, né arresa davanti alla malattia“.

Martina Nasoni è single

Durante l’intervista, Martina Nasoni ha anche parlato della sua situazione sentimentale.

A quanto pare, la ragazza è single, dopo una chiacchierata relazione con Daniele Dal Moro, conosciuto nella casa del Grande Fratello. “Sono assolutamente single. E non molto contenta, aggiungo, mi piacerebbe innamorarmi di nuovo” ha confessato la Nasoni. La ragazza ha poi continuato: “Oggi sono sempre circondata da tante persone ma quanto torno a casa, la sera, non mi dispiacerebbe essere in compagnia di qualcuno”. Martina crede nel colpo di fulmine, è vecchio stampo e se un ragazzo si presenta su Instagram perde punti per lei.

Di contro, lei non farebbe mai il primo passo: “Lo deve fare l’uomo. Usare Tinder? Assolutamente no, credo nel destino”.

Lavorativamente, Martina Nasoni è tra i protagonisti della webserie Instalovers su IGTV e sta studiando recitazione per potersi mettere nuovamente in gioco.