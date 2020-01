Elodie, l’ex allieva di Amici, sta facendo parlare, oltre che per il suo innato talento, per la relazione con il cantante rap Marracash. Ma quanti di voi conoscono chi era al fianco della bellissima cantante prima di lui?

Andrea Maggino, dj ed ex di Elodie

Fisico scolpito, sorriso smagliante e tatuaggi. Si chiama Andrea Maggino, fa il dj, soprattutto nella zona del basso Salento ed ha 31 anni. Non sono ben chiare le cause della rottura tra i due, non sono mai state svelate. Andrea ama il soul, genere che gli permette di spaziare musicalmente e di sperimentare.

La Puglia gli ha dato i natali, dove ha cominciato a suonare animando le roventi estati salentine del lido Samsara Beach di Gallipoli, la stessa città in cui è nato. Il suo amore per la musica è nato da bambino, attraverso i tasti del suo pianoforte. La stessa forte passione che lo ha portato a spingersi dalla Svizzera alla Spagna, dal Montenegro alla Germania, per vivere i più rinomati contesti artistici.

Elodie: “Ero imbarazzata ”

Ad occupare il cuore di Elodie ora, è il cantante e rapper Marracash, con cui l’ex di Amici ha inciso una canzone Margarita, diventata una delle hit estive più passate in radio.

“Galeotto fu il video. Ci siamo praticamente conosciuti facendo il pezzo. È una donna molto saggia, io sono molto più impulsivo, mi dà ottimi consigli”, ha spiegato il cantante in un’intervista concessa a Radio Deejay.

Elodie racconta di sentirsi un’adolescente, di averlo invitato a cena per conoscersi meglio e di aver capito di essere attratta da lui grazie ad uno stratagemma: “Mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai”, ha confessato a Vanity Fair.

I due, quindi, non hanno più nulla da nascondere. Dopo un iniziale tentativo di tenere segreta la loro storia, una foto sui social, raffigurante un bacio appassionato sulle spiagge di Zanzibar, ha tolto ogni dubbio ai fans. Grazie ad Elodie, Marracash, come ha affermato più volte, sembra aver trovato la serenità tanto desiderata.

Foto in evidenza\Instagram Marracash