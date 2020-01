La 70esima edizione del Festival di Sanremo si accinge a scaldare i motori, eppure sono feroci e numerose le polemiche ancor prima di iniziare. Il conduttore dell’atteso appuntamento canoro della Rai, Amadeus, sta sondando il terrero per selezionare colei o coloro che potrà/potranno essere le co-conduttrici che lo affiancheranno in questa sua nuova avventura. Fra questi nomi spicca quello della giornalista israeliana Rula Jebreal che, stando ad alcune indiscrezioni, starebbe pensando di portare all’Ariston nientemeno che Michelle Obama.

Michelle Obama all’Ariston? L’indiscrezione

Il Festival di Sanremo, giunto quest’anno alla sua 70esima edizione, deve ancora iniziare ma sembra già essere finito al centro delle polemiche.

Amadeus, alla sua prima volta in qualità di conduttore del Festival canoro, sta cercando una o più co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Fra i nomi che si sono fatti strada in questo periodo c’è anche quello di Rula Jebreal, giornalista isrealiana: Amadeus starebbe pensando a lei e i contatti fra i due sono già stati avviati. Ma si tratta di una scelta che i più definiscono controversa, se alla fine dovesse concretizzarsi. Fa ancora più scalpore, però, il pezzo grosso che la giornalista starebbe pensando, in accordo con Amadeus, di portare all’Ariston in qualità si super ospite: il nome caldo è quello di Michelle Obama, ex first lady degli Stati Uniti d’America.

Tutto bloccato: ancora incerta la presenza di Rula Jebreal

Un nome che, se alla fine dovesse trovare conferma ufficiale, potrebbe contribuire ad aumentare il prestigio del Festival e a rendere questa 70esima edizione ancora più interessante. I contatti tra Rula Jebreal e la moglie dell’ex presidente degli USA Barack Obama sono già stati avviati. La sua presenza all’Ariston sarebbe un modo per affrontare, in un’evenienza così illustre, il delicato tema della violenza sulle donne, per il quale Michelle si batte da sempre.

Tutto sarebbe potuto filare liscio, se non che le trattative per avere l’ex first lady a Sanremo sono state bloccate. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Dagospia, infatti, la presenza della giornalista israeliana al Festival non è ancora stata confermata. E di conseguenza nemmeno quella di un pezzo da novanta come Michelle Obama.