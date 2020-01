Novità in vista per La Vita in Diretta. Durante la settimana del Festival di Sanremo 2020, infatti, Giovanna Civitillo, ovvero la moglie di Amadeus, potrebbe ricoprire il ruolo di inviata raccontando nei minimi particolari tutto ciò che avviene prima e dopo il programma.

Giovanna Civitillo inviata per La Vita in Diretta

A differenza della maggior parte dei programmi televisivi, La Vita in Diretta si è fermato soltanto in occasione del Natale e del Capodanno. Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono tornati poi regolarmente a fare compagnia al pubblico, giungendo ad accogliere assieme ai propri spettatori l’arrivo del nuovo anno.

Proprio in previsione del prossimo anno, come si evince da Dagospia, Lorella Cuccarini e Alberto Matano avrebbero deciso di affidare il ruolo di inviata, nel corso della settimana dedicata al Festival di Sanremo, alla moglie di Amadeus. Il giusto modo per raccontare la prossima edizione della kermersse canora italiana nei minimi particolari.

La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Come rivelato dallo stesso ex volto de L’Eredità, il marito si sta impegnando al massimo per ricoprire al meglio il ruolo di direttore artistico e presentatore del Festiva di Sanremo.

Giovanna Civitillo, dall’altro canto, in base alle ultime indiscrezioni, potrebbe ricoprire il ruolo di inviata per La Vita in Diretta. In attesa di scoprire se la moglie di Amadeus ricoprirà davvero o meno questo ruolo, ricordiamo che Giovanna Civitillo e Amadeus, genitori del piccolo Josè Alberto, si sono sposati in chiesa lo scorso 11 luglio, circa 10 anni dopo il matrimonio civile del 2009. Un vero e proprio coronamento di un sogno d’amore, quello festeggiato dalla coppia, la cui storia è nata a L’Eredità, dove la Civitillo divenne famosa per il balletto della scossa.

Il conduttore l’ha corteggiata con discrezione e i due stanno assieme da ben 17 anni.