Il grande successo di pubblico riscosso da Mara Venier nell’ultimo anno in Rai è stato confermato anche per questa nuova edizione di Domenica In. Gli ascolti ancora una volta dichiarano la zia d’Italia una delle più importanti regine della tv.

Eppure se nel week end catalizza milioni di spettatori, in prima serata non raccoglie altrettanti consensi. La sua Porta dei Sogni si appresta a chiudere i battenti. Intanto si comincia a vociferare di una sua possibile incursione tra le reti del Biscione, con un inaspettato ritorno su Canale 5.

L’ultima puntata di La Porta Dei Sogni

È partito in sordina il debutto in prima serata di Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In, amatissima dal pubblico di Rai 1, ha totalizzato un discreto 14% di stare con la prima puntata di La Porta Dei Sogni, un programma con cui la zia d’Italia si prefigge di realizzare i sogni di chi si rivolge alla trasmissione. L’andamento dell’ascolto si è poi sensibilmente abbassato con la seconda puntata.

Intanto è stata annunciata l’ultima puntata del format, prevista questa settimana. Stando alle anticipazioni, tra gli ospiti attesi per questo appuntamento c’è il Volo, che realizzeranno il sogno di qualche fortunato.

Mara Venier torna a Canale 5

Nel frattempo alcuni rumors vorrebbero la Venier di nuovo a Canale 5. Pare che Mara abbia ricevuto l’invito di una vecchia amica, nonché collega, per uno show di prima serata.

Si tratta di Maria De Filippi, che avrebbe proposto alla conduttrice veneta una rimpatriata a C’è Posta Per Te. L’occasione è ghiotta: i festeggiamenti dei primi 20 anni della trasmissione che ha segnato l’ascesa di Queen Mary alla trono della prima serata del sabato. Chissà cosa ci riserverà questo incontro tra i due titani della tv?