Maurizio Costanzo si è inserito nel dibattito che riguarda il più grande fenomeno del Trono Over ad Uomini & Donne, Gemma Galgani. Più volte nel corso delle stagioni del dating-show abbiamo visto la torinese in lacrime, e questo l’ha resa spesso bersaglio di critiche.

Lui stesso conosce molto bene la parabola della Dama Bianca, con tutte le sue dinamiche e i suoi risvolti. In alcune occasione il noto giornalista ha avuto modo di studiarle da vicino, anche all’interno del suo show. E nello scrivere Le Pagelle sul settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, ancora una volta si è espresso in suo favore.

L’opinione di Maurizio Costanzo

Da sempre un grande sostenitore di Gemma Galgani, Maurizio Costanzo ha voluto spendere alcune parole su di lei, sull’importanza del suo ruolo all’interno della trasmissione e sull’innegabile presa che ha sul pubblico. “La dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anni” ha detto Costanzo su Nuovo. “Questo vuol dire che il suo personaggio piace“.

E con queste parole, che motivano Le (sue) Pagelle sulla rivista di Signoretti. Costanzo si schiera ancora una volta a favore di Gemma, difendendola dagli attacchi di Luciana da Teramo che ha criticato le inconsolabili lacrime di Gemma.

“Anche le mie amiche si lamentano delle sue lagne. Possiamo sperare che se ne vada prima o poi?” ha detto Luciana. Eppure il pubblico non disprezza e non cambia canale, come sottolinea Costanzo.

Le lacrime di Gemma

Nel corso degli anni Gemma, alla costante ricerca di un’anima gemella e puntualmente delusa, ha costruito sull’immagine dell’inconsolabile dama un personaggio che appassiona. Troppe volte ha sofferto, troppi uomini le hanno spezzato il cuore.

Partendo da quello che sembrava il cavaliere più giusto per lei, Giorgio Manetti, arrivando all’ultimo corteggiatore l’argentino Juan Ciano, che secondo alcuni starebbe sfruttando la dama per ottenere visibilità. E puntualmente la Galgani reagisce nel modo più umano possibile, quello di una donna che non smette mai di credere, ma che purtroppo ogni volta si scontra con una realtà che smonta miseramente le sue aspettative. A quanto pare però la sua storia continua a calamitare il pubblico davanti alla tv. E il suo personaggio è amatissimo, tanto che voci di corridoio la vorrebbero presto al fianco di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te.