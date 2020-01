Nel corso di una lunga intervista al programma Rivelo, l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne Nicole Mazzocato ha rivelato alcuni momenti difficili vissuti proprio durante il programma. Nello specifico, era arrivata a pesare 39 kg, un tunnel dal quale è uscita anche grazie all’aiuto di una psicologa.

La relazione col tronista Fabio Colloricchio

La partecipazione a Uomini & Donne di Nicole Mazzocato risale al 2015, anno in cui il suo nome ha riempito le pagine del gossip. Proprio lei era stata scelta dal tronista Fabio Colloricchio, allora seduto sulla principale sedia dello show di Maria De Filippi.

Un periodo, quello, decisamente stressante, tanto che la giovane ne ha patito a livello fisico.

Intervistata da Lorella Boccia a Rivelo (programma di Real Time), Nicole Mazzocato ha infatti confessato di essere arrivata a pesare 39 kg. Una condizione praticamente di anoressia, come testimoniato dalla stessa: “Vedevo che non stavo bene, vedevo che ero magra, ma allo stesso tempo non mi vedevo così grave. A un certo punto, però, non ne potevo più. Non avevo più voglia di vivere, perdevo completamente la percezione delle cose“.

Anche Maria De Filippi se ne era accorta

A seguito dell’intervista, ovviamente sono state numerose le domande e le curiosità (così come critiche). La donna ha risposto a cuore aperto tramite le storie di Instagram, dove con qualche video ha raccontato nello specifico quel periodo.

Sulle cause di quella condizione di sottopeso, ha detto che è stato dovuto a “pressioni che ricevevo in continuazione, sia dentro il programma sia esternamente“. Come sottolinea la stessa, anche la stessa conduttrice Maria De Filippi se ne era accorta: il giorno della scelta di Fabio Colloricchio, all’ingresso di Nicole vengono fatte allusioni sulla sua perdita di peso, che lei liquidò con un “mangio ma brucio molto perché mi intrippo“.



A notarlo, anche la madre: “Ero uno scheletro. Mia madre se ne era accorta dal mio colorito non sano, ero gialla in faccia“.

La scelta di entrare in terapia

Nel programma condotto da Lorella Boccia, Nicole Mazzocato ha anche confessato di aver pensato al suicidio, tanto era finita nel tunnel dal quale non riusciva ad uscire. Ce l’ha fatta però, anche grazie alla scelta di entrare in terapia e di avvalersi di un aiuto professionale: “Lo psicologo non è una vergogna.

È una persona estranea a te, senza giudizio, che ti fa ragionare su te stessa“.

La querela all’ex fidanzato

Oltre a quel drammatico e pericoloso periodo di anoressia, Nicole Mazzocato si è aperta anche sul recente periodo. La giovane non ha più una relazione con Fabio Colloricchio, ma in compenso tra i 2 c’è una querela in corso. La causa è dovuta alle dichiarazioni di Fabio verso Nicole, accusata di tradimento e altre cose che la stessa ritiene calunnie ingiuriose. Tanto che, appunto, è partita una querela. “Mi sono sentita veramente umiliata“, ha dichiarato in lacrime a Rivelo, tornando anche sul fatto che ha dovuto assistere ad un rapporto sessuale tra l’ex ragazzo e un’altra concorrente dell’Isola dei Famosi, versione spagnola.