Manca davvero pochissimo per l’inizio del Grande Fratello Vip, ancora qualche ora ed Antonella Elia e gli altri concorrenti varcheranno la famosa porta rossa. E mentre da un lato l’attesa del pubblico arriva all’apice, dall’altro cresce l’adrenalina dei futuri inquilini della Casa.

Proprio Antonella Elia ha parlato di questa fibrillazione, confessando anche alcune paure e perplessità circa la vita di fronte alle telecamere.

La perplessità più grande di Antonella Elia

Non si è mai troppo formati per affrontare un reality. Nonostante Antonella Elia abbia affrontato, da ex naufraga, ardue sfide a cui l’Isola dei Famosi l’ha sottoposta, non diminuisce la paura di fronte alla possibilità di vivere 24 ore su 24 sotto l’occhio vigile del pubblico.

È la stessa Elia ad ammetterlo, nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Non è solo la condizione di essere osservata durante tutta la permanenza nella Casa a spaventarla, ma anche le regole della convivenza e la fragilità degli equilibri. “Mi spaventa molto avere il bagno e il letto in comune, oltre al fatto che i telespettatori vedano che sono brutta appena sveglia…” ha confessato Antonella al settimanale.

Con le migliori intenzioni

Nonostante ciò però Antonella Elia si è sottoposta ad un’accurata autovalutazione, in modo da prevenire gli errori e lavorare sui suoi difetti. Ad esempio, l’ex valletta di Mike Bongiorno riconosce di essere molto disordinata. “Sono di un disordine cronico… “.

Per questo la Elia si è prefissata i suoi buoni propositi, ripromettendosi di varcare la soglia della Casa con le migliori delle intenzioni. “Laverò i piatti e pulirò i pavimenti, anche se lo detesto“ ha dichiarato Antonella a Tv Sorrisi e Canzoni. Riuscirà la nuova inquilina del Grande Fratello Vip a mantenere i suoi buoni propositi?

Ma soprattutto riuscirà a superare le sue paure, nel segno di una convivenza serena e tranquilla? Ancora pochissimo e potremo constatarlo con i nostri occhi.