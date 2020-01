A ridosso del clamore diffusosi negli ultimi giorni per il recente suicidio di Franco Ciani a causa della sua situazione debitoria, ma soprattutto dai dubbi della ex moglie Anna Oxa apparsi sul Corriere (a cui poi è seguita smentita sui social), ora a parlare è Manuela Falorni, seconda moglie del produttore.

Stella dei film a luci rosse, nota al pubblico come Venere Bianca, la 60enne Falorni, con alcuni post su Facebook ha esternato tutto il suo dolore. Manuela però ha voluto anche la sua sulle dichiarazioni della Oxa in merito al suicidio di Ciani.

Manuela Falorni e l’addio a Ciani

In un primo post apparso sul suo profilo Facebook Manuela Falorni ha voluto dire addio a quello che fino al 2004 è stato coniuge e compagno di vita. La Venere Bianca è stata, in pochissimo tempo, sopraffatta dagli eventi dopo la morte di Ciani. “Non cerco serenità xché so già che non potrò averla mai più” si sfoga la Falorni.

“Mi rimbocco le maniche, come sempre ho fatto” si legge nel contenuto social. “Sarà dura. Sarà durissima. Tra un urlo di dolore e una risata x non morire dentro… Nulla e nessuno potrà regalarmi tutto il bello e tutto il brutto che tu mi hai dato tu” scrive addolorata Manuela su Facebook.

Manuela Falorni e la replica ad Anna Oxa

Poco più tardi, dopo aver letto le notizie riportate dai giornali secondo le quali la prima moglie di Ciani esortava i familiari ad approfondire la questione suicidio, con un altro post ha voluto far arrivare ad Anna Oxa la sua sonora replica.

“In oltre andare a chiedere alla sua prima moglie un parere su ciò che è successo, dopo 30 anni che non si scambiano neppure un ciao e sentire la sua risposta mi fa venire il vomito” scrive severa la Falorni.

Seguirà ulteriore risposta?