Il cantante Ultimo, sempre pronto a messaggi di sostegno per i suoi fans, ha trascorso le vacanze di Natale con la sua famiglia e ne ha approfittato per tornare nel suo quartiere nativo. Lì ha fatto visita alla bidella della sua scuola. La donna ha rimproverato il cantautore per un motivo ben preciso.

Ultimo, l’ex bidella Angelina contro i tatuaggi

Ultimo, che al Festival di Sanremo 2019, si è posizionato secondo con I tuoi particolari, è tornato a San Basilio, quartiere di Roma in cui è nato e cresciuto per stare con la sua famiglia per le vacanze di Natale.

Il cantante ha incontrato Angelina, la bidella della sua vecchia scuola che, come racconta lui stesso in una storia Instagram, gli ha fatto una ramanzina particolare. “L’unica che a scuola mi voleva bene” si legge sul social network. Tra i due c’è stato uno scambio molto caloroso, Ultimo ha immortalato Angelina tra un abbraccio e un altro.

Tuttavia, Angelina ha rimproverato il giovane: “Meno male che sei venuto d’inverno, così non te vedo con tutti quei tatuaggi”. A questo punto, il cantante si è alzato la felpa mostrando tutti i tatuaggi, come il dito medio: “E questo per chi è?

Mamma mia, fai schifo con tutti ‘sti tatuaggi’.” Angelina si è chiesta cosa significano i tatuaggi e si è mostra contrariata.

Visualizza questo post su Instagram we Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 6 Gen 2020 alle ore 4:39 PST

Ultimo, primo nella classifica degli album venduti

Ultimo, proprio nelle ultime ore, ha pubblicato una foto in cui si mostra felice in montagna. Il cantante si sta riposando dopo le fatiche dell’ultimo anno e ha tutti i motivi per potersi godere il meritato riposo. Secondo la classifica annuale FIMI/Gfk che segnala gli album e i singoli più venduti dell’ultimo anno, conteggiandoli in formato fisico, digitale e streaming, Ultimo è stato il re delle vendite per quanto riguarda gli album.

Il suo album Colpa delle Favole ha sbancato e ha surclassato anche molte delle produzioni straniere.