Sono immagini strazianti quelle che sono state riprese poco fuori da un macello di Shantou, una città-prefettura della Cina, precisamente nella provincia del Guangdong, sulla costa meridionale. Le drammatiche immagini di una mucca, simil piangente e in ginocchio in cerca della compassione umana per evitare di essere macellata, hanno fatto in fretta il giro del mondo.

Mucca si inginocchia e lacrima fuori dal macello

Si è prima inginocchiata di fronte all’uomo e nei suoi occhi è racchiuso tutto il dolore, la richiesta d’aiuto per evitare la morte che le sarebbe stata altrimenti inflitta.

Il video, diffusosi velocemente su WeChat, ha fatto in pochi minuti il giro del mondo partendo dalla lontana Cina, dove è avvenuto. Come raccontato a The Paper da uno dei presenti, di fronte al macello una mucca presumibilmente incinta, conscia della triste sorte che le sarebbe spettata da lì a breve nel macello di Shantou. “Dopo essere arrivata al macello – racconta un testimone – Quando il macellaio ha cercato di trascinarla fuori dal camion per andare ad essere macellata, si è inginocchiata e continuato a piangere“.

Alcuni degli addetti ai lavori, presenti alla scena e cellulare alla mano, hanno deciso di riprendere tutto e il video poi diffuso ha provocato l’immediata reazione degli animalisti mobilitatisi prontamente.

La pietas degli animalisti

Si contano in mila gli euro che sono stati versati nel giro di pochissime ore -oltre 3mila – da parte dei cittadini che hanno chiesto di poter prendersi cura della mucca, evitandole così il macello. Stando a quanto riferito dai media locali, davanti all’uomo che l’ha salvata portandola via dal macello, la mucca si sarebbe inginocchiata nuovamente come a volerlo ringraziare.

Elucubrazioni mentali potrebbe pensare qualcuno, ma quanto di più sincero e vero sta nel cuore, spesso, non appartiene al genere umano ma a quello animale.

Guarda il video: