Per quanto il Grande Fratello Vip possa conquistare l’attenzione e l’appoggio del pubblico con tutto il suo variopinto cast per il quale, in queste ore, si stanno spendendo parole d’apprezzamento, c’è chi in solitaria e da lontano riesce comunque ad esserne un collaterale protagonista e voglia il cielo che quella persona sia l’amato Cristiano Malgioglio.

Grande Fratello Vip, Malgioglio protagonista da lontano

Che si trovi dentro o fuori dallo studio del reality più amato dagli italiani, giunto ora alla sua ventesima edizione italiana, Cristiano Malgioglio riesce ad essere comunque un protagonista-non-protagonista del Grande Fratello Vip.

Ieri sera, nel corso della prima serata dell’edizione vip condotta per la prima volta da un emozionatissimo Alfonso Signorini, da lontano Cristiano Malgioglio ha minato la quiete del reality intervenendo a gamba tesa sugli attuali opinionisti, Wanda Nara e Pupo che ora ricoprono quel ruolo che da tempo spettava a lui in studio.

Gli opinionisti del @GrandeFratello ? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 8, 2020

Il tweet velenoso conquista il web

É bastato un tweet nel pieno della messa in onda per mandare in tilt il web e far traslare l’attenzione da un personaggio all’altro. “Gli opinionisti del Grande Fratello?

Insuperabili – chiosa Malgioglio al principio, facendo quasi trapelare che il suo non sia un commento ironico ma la chiusa invece, è sibillina – Adoro il colore delle loro poltrone“. Un velato accenno all’inesistenza? Alla mancanza di contenuti? O più semplicemente un commentino velenoso in pieno stile del paroliere? Al di sotto del tweet, una valanga di commenti tutti a favore di Malgioglio tra cui “TI AMO“; “Manchi tu zia“; “Come te nessuno“; “Se c’eri tu a quest’ora sai che trash spettacolare“. Insomma, il pubblico sembra proprio averne nostalgia e di fronte ad un tweet del genere, la mancanza si fa notare quanto la sua assenza a scapito di due presenze, quella di Pupo e quella di Wanda Nara che al momento fanno fatica ad imporsi.