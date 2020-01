Brutte giornate per Francesca Barra: la giornalista è infatti finita in ospedale per un intervento. Si sa ben poco delle sue condizioni e di quale sia la sua situazione clinica, ma è stata la stessa Barra a dare sue notizie, dichiarando di stare abbastanza bene.

Nuove preoccupazioni per Francesca Barra?

Per I fan della giornalista c’è grande preoccupazione. Non è un bel momento, per Francesca Barra: lo scorso anno ha vissuto insieme al marito Claudio Santamaria il dolore immenso di un aborto per via di problemi sorti durante la gravidanza.

Era stata proprio lei, tramite i social, a parlare di quanto si fosse trattato di un’esperienza dolorosissima e di come il bambino che stava per nascere fosse stato desiderato e già amato da entrambi i genitori.

Oggi, il nuovo ricovero, per motivi non ben chiari. Si sa solo che Francesca Barra ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae in un letto d’ospedale. Accanto all’immagine, poche frasi: “Intervento ok. Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia…non vi temo! 💪 ho detto ai dottori che devo tornare da @pierochiambretti a @la.repubblica.delle.donne mercoledì.

Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco”.

Non perde la vena ironica dunque la giornalista, che riesce comunque a far sorridere i suoi follower, anche se non manca di farli anche preoccupare. Non è per ora chiaro se ci sia un legame tra l’intervento attuale ed i passati problemi di salute, ma si spera naturalmente che, di qualunque cosa si tratti, sia temporanea e non grave.