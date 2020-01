Luigi Mario Favoloso, ex signor Nina Moric, è ormai scomparso da qualche giorno. Anzi, dall’anno scorso. Le ultime notizie a suo riguardo risalgono al 29 dicembre. Da allora, e in questi giorni tanti sono stati gli appelli di amici e familiari, non vi è più traccia dell’uomo in quel di Torre del Greco. C’è una denuncia ai Carabinieri, ci sono persino i servizi dedicati dei programmi di inchiesta, da Chi l’ha visto a Quarto Grado. Oggi, però, c’è anche una nuova testimonianza chiave.

Favoloso è nell’hinterland milanese?

A dare importanti notizie su Luigi Favoloso è stato il fotografo Maurizio Sorge che, questa mattina, è intervenuto all’interno di Mattino Cinque.

Secondo Sorge, l’ex concorrente del GF Vip non sarebbe in pericolo, ma non avrebbe alcuna voglia di farsi trovare. Questo, almeno, è ciò che si evince dalle dichiarazioni del fotografo: “Ho saputo da fonti vicino alla sua ex compagna (Nina Moric) che Luigi Favoloso starebbe a casa di un amico che affitta macchine nell’ hinterland milanese o napoletano. So per certo che sta bene”. La testimonianza di Sorge andrebbe ad avallare le segnalazioni dei giorni scorsi che rintracciavano Favoloso a bordo di un treno in direzione Milano.

Luigi Mario Favoloso

Le inchieste su di lui

Intanto, quello che all’inizio sembrava solo uno scherzo, un tentativo di creare clamore o una richiesta di attenzione è diventato un vero e proprio caso che si è gonfiato giorno dopo giorno. Il nome di Favoloso è finito nelle mani delle autorità, ma ad aprire delle inchieste sono stati anche alcuni programmi della nostra televisione. Chi l’ha visto ha realizzato un collegamento da Torre del Greco e ha confermato l’esistenza della denuncia da parte della madre.

Venerdì sarà invece Quarto Grado ad approfondire il file Favoloso in studio. E intanto, su Instagram, l’avvocato di Nina Moric ci tiene a sottolineare le distanze tra la sua cliente e l’influencer scomparso.