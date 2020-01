Continua l’Antonella Elia Show all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dal suo ingresso nel reality attraverso un tubo grondante di liquami, la Elia è stata un distributore continuo di dichiarazioni da virgolettare. Una buona parola per tutti, dal duo Fedez-Ferragni a Milly Carlucci: nel mirino della Elia sono finiti praticamente tutti…

Antonella Elia spara a zero sui Ferragnez

La Elia è spontanea, una naturalezza che spesso la fa diventare una scheggia impazzita e che – probabilmente – le è valso l’ingaggio nei più popolari reality del nostro Paese, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express.

Come se fosse al bar con gli amici e incurante delle telecamere, la Elia – senza paura di farsi dei nemici – ha letteralmente sparato a zero sui Ferragnez. Il riferimento è al video della pole dance realizzato dalla coppia qualche tempo fa. La Elia è stata impietosa: “Scorro e a un certo punto vedo la Ferragni e Fedez… terribili. Simpatici zero, patetici! La pole dance è una cosa seria. Quel babbuino si attaccava al palo in un modo grottesco e quella ragazza faceva un movimento orrendo.

Due che fanno gli influencer e postano un video orrendo. Non era simpatica la cosa. Lei lo faceva per far vedere che fa pole dance, non per far ridere”.

.@EliaAntonella che dà del babbuino a Fedez e dell'antipatica a Chiara Ferragni… Antonella Elia io ti amo! #ferragnez #GFVIP pic.twitter.com/YiQTgt69ZP — Mercurio (@AngryMercurio) January 10, 2020

Ce n’è anche per Milly Carlucci

La bionda showgirl ha anche commentato lo stile della conduttrice di Rai 1. Il riferimento, questa volta, è al nuovo show di Milly Carlucci, Il cantante mascherato, in partenza proprio stasera e in concorrenza diretta con il Gf Vip. A farglielo notare è stata Rita Rusic che, preoccupata per il competitor, ha accennato della questione alla collega concorrente.

Anche in questo caso, la Elia è stata un carrarmato: “La Carlucci? Che pa**e queste trasmissioni che fa”. E il Grande Fratello Vip è iniziato solo da 48 ore. Nei prossimi mesi potrebbe non esserci alcun superstite…