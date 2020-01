Bianca Guaccero, al timone del programma Detto Fatto, racconta al settimanale DipiùTv un aneddoto della sua giovinezza ancora sconosciuto.

La conduttrice racconta di come il comico Checco Zalone, adesso al cinema con il fortunato Tolo Tolo, avesse tentato di corteggiarla.

Un tentativo di approccio insolito in autogrill

Come raccontato dalla Guaccero sulle pagine di DipiùTv: “Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni ‘90. Ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari, io ero con i miei professori e i miei compagni di liceo. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa.

In quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, venivano dal liceo di Conversano”.

Nel gruppo di studenti più grandi c’era anche Zalone, che rimase talmente colpito dalla bellezza della futura conduttrice che decise di tentare un approccio. “Io stavo parlando con le mie amiche” ricorda Bianca “Quando all’improvviso c’era questo ragazzo che mi guardava. Poi tirò fuori un manico di scopa, sorrise e cominciò ad usarlo come microfono, mimando la conduzione di Colpo di fulmine. Si atteggiò, convinto di fare colpo”.

La giovane Bianca però era già fidanzata all’epoca e quindi gli diede un 2 di picche, complimentandosi però con lui per il coraggio.

Un carriera di successo per i 2 pugliesi

Nonostante le loro strade si siano divise, i 2 hanno raggiunto la celebrità negli ultimi anni. Checco Zalone è diventato un comico di successo e Tolo Tolo, il suo ultimo film uscito il 1 gennaio, sta segnando un record di incassi.

Bianca Guaccero ha invece intrapreso la carriera di conduttrice televisiva. Dopo aver lavorato in ruoli minori, ma sempre con la passione per la conduzione, da 2 anni è alla conduzione del talk pomeridiano Detto Fatto su Rai 2.

Se il programma era stato condotto per diversi anni da Caterina Balivo, anche Bianca è riuscita a conquistarsi la fiducia del pubblico che la segue e la sostiene.