Sembrava l’amore maledetto del decennio, quello di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e invece pare che anche la relazione dai contorni tossici che ha portato i due coniugi di Erba ad essere condannati per omicidio plurimo sia giunta alla fine.

Non ci sono conferme, per ora, ma pare che Rosa Bazzi si strugga per un amore perduto: Marco Alberti, detenuto conosciuto in carcere e deceduto in un incidente lo scorso 16 dicembre, mentre si trovava in libertà vigilata.

Rosa Bazzi ormai è in carcere da moltissimi anni e, nonostante le visite con il marito Olindo continuino e così le loro telefonate settimanali, il suo matrimonio ha avuto inevitabili ed inesorabili ripercussioni.

La notizia della morte del detenuto è arrivata dal settimanale Giallo.

I due si erano conosciuti lavorando

Già qualche mese fa si era parlato della nascita di un amore carcerario tra Rosa ed un altro detenuto, con cui aveva stretto un’amicizia particolare. I due s’incontravano al laboratorio di lavorazione del cuoio e secondo molti era proprio lui, Marco Alberti, 60enne condannato per omicidio volontario, ad aver riacceso la luce negli occhi della casalinga di Erba.

Alberti era condannato all’ergastolo, come Rosa, per aver ucciso nel 1998 il pregiudicato Antonio Panozzo. Ultimamente però la sua condanna si era trasformata in semilibertà vigilata: Alberti usciva ogni giorno per lavorare e poi rientrava in carcere di notte. Quando è stato detto a Rosa Bazzi che Alberti era morto, lei si è chiusa in una bolla di dolore: pare abbia pianto disperatamente, dicendo: “Sono sola senza di lui al mio fianco…Perché? Vi prego, aiutatemi, sono disperata!”. La stessa Rosa Bazzi ha chiesto di poter avere la libertà vigilata, così da poter avere un’occupazione fuori dal carcere.

Al contempo i suoi legali tendono a minimizzare il gossip: l’avvocato Fabio Schembri ha dichiarato, come riporta Giallo: “Sappiamo che Olindo Romano è ancora innamorato della moglie e continua a sentirla 3 volte al mese per telefono”. Al contempo però sappiamo che in passato Rosa Bazzi aveva addirittura accusato il marito di averla indotta a confessare, e pare si sia addirittura tolta la fede.