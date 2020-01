A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è già polemica. Pare, infatti, che uno dei suoi concorrenti, Antonio Zequila, abbia infranto una delle regole più rigide all’interno della casa, che prevede l’espulsione per chi bestemmia e utilizza un linguaggio scorretto.

Zequila, sui social vogliono la sua squalifica

Er mutanda, così lo ha soprannominato negli anni il pubblico, sta già facendo parlare di sé. Nel reality da poco più di due giorni, Zequila ha già dato dimostrazione della sua forte ed esuberante personalità, soprattutto nel rapporto con le concorrenti di sesso femminile di questa edizione.

Tuttavia alcuni telespettatori, intenti a seguire la diretta del reality show mandata in onda sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra, avrebbero avuto la percezione di una bestemmia, detta proprio da Antonio. Immediatamente, si è scatenata la polemica sui social da cui, a gran voce, si chiede la sua espulsione.

Ecco il video della bestemmia di Zequila! Oltre ad essere chiarissima, il fatto che provi poi a storpiarla due/tre volte fa capire che si è reso subito conto dell'errore… #gfvip #gfvip3 pic.twitter.com/F5OaUwXnrE — IL MERCANTE (@ILMERCANTE4) January 13, 2020

Zequila, dopo la bestemmia avrebbe cercato di riparare all’errore

L’audio è poco chiaro e gli autori non si sono ancora espressi a riguardo. Secondo i telespettatori, il fatto che subito dopo Zequila abbia provato a storpiare la frase (presumibilmente detta) per distogliere l’attenzione dalla bestemmia, sarebbe una prova lampante dell’errore commesso.

“Porca miseria, porco dinci” sembra dire subito dopo. Insomma, come se avesse cercato di rimediare alla buona. Bisognerà senza dubbio aspettare la prossima puntata per avere le idee più chiare. Molto probabilmente sarà lo stesso conduttore Alfonso Signorini ad avere un ruolo preponderante nella decisione di eliminare o meno Zequila.

Zequila si era allontanato dalla tv per scommettere tutto al GF Vip

Il mondo della rete si è diviso in due. Alcuni reputano chiara l’imprecazione di Zequila, altri, invece, sostengono che l’audio è troppo poco pulito per capire perfettamente le parole dette.

Tuttavia, Antonio è sempre stato in un rapporto di odi et amo con il pubblico. Durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, Zequila aveva avuto un acceso scontro con Adriano Pappalardo e, dopo qualche successiva apparizione, aveva deciso di allontanarsi per un po’ dal mondo della tv per tornare poi, in grande stile, nella casa del GF.