Tempo di intime rivelazioni per Aristide Malnati, giornalista ed egittologo tra i concorrenti del Grande Fratello Vip targato Signorini. Il gieffino ha confessato la sua attrazione sentimentale per l’universo maschile, durante una lunga conversazione con il compagno d’avventura Paolo Ciavarro.

La rivelazione di Aristide Malnati

Nell’esistenza di Aristide Malnati, concorrente dell’edizione 2020 del GF Vip noto al grande pubblico come ‘Mummy’, domina quella che lui stesso ha definito “una dicotomia” a livello sentimentale e sessuale.

Le sue parole sono arrivate al pubblico durante una conversazione piuttosto intima nella casa di Cinecittà, dove ha aperto le porte del suo cuore svelando la sua verità.

A raccogliere le confidenze del concorrente del reality è stato il coinquilino Paolo Ciavarro, che ha ascoltato l’archeologo in un confronto a due sul tema dell’amore.

Malnati ha dichiarato di sentirsi “sentimentalmente e intellettualmente attratto dagli uomini“, mentre sul piano fisico si sente attratto dalle donne.

“Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. Non so per quale motivo, francamente non me lo spiego più di tanto. I miei veri amori, a livello proprio di intensità sentimentale e intellettuale, li ho sempre provati con uomini.

Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne, perché sessualmente sono etero, le pulsioni sessuali le provo verso una donna. Ma grande partecipazione, anche a livello sentimentale, l’ho sempre provata con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico sono magari attratto da donne molto più giovani, a livello intellettivo sono attratto da persone della mia età o più grandi. Questa è un po’ la dicotomia“.

Gli amori non corrisposti

Nel fiume di rivelazioni, il giornalista si è lasciato andare anche a una confessione su alcuni amori non corrisposti vissuti in passato.

“Li ho fatti finire prima che diventassero un’ossessione“, ha dichiarato a Paolo Ciavarro, che dal canto suo non ha fatto altro che confermare quanto l’esperienza di un interesse non corrisposto faccia parte della vita di tutti.

Malnati si è messo in gioco in tv partendo con un buon bagaglio di interesse da parte del pubblico del format. Sui social è un tripudio di consensi per la sua partecipazione al reality, che lui stesso aveva così commentato all’alba dell’avventura da gieffino: “Ho 55 anni, ho passato gran parte della mia vita nelle tombe egizie a decriptare i papiri trovati nelle mummie e adesso sono un concorrente del Grande Fratello Vip“.