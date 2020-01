La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva, diceva Dickens e calza sicuramente a pennello per descrivere l’ondata entusiasmo che ha travolto la vita di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha infatti recentemente rivelato di essere incinta di una bambina e a distanza di pochi giorni dall’annuncio arrivano anche i primi scatti del pancione pubblicati da Chi.

Eleonora Daniele incinta di una bimba

Tutti gli occhi e gli obiettivi delle macchine fotografiche dei paparazzi sono concentrati sul dolce pancino che spunta da sotto le ampie maglie di Eleonora Daniela.

La conduttrice Rai, reginetta del salotto di Storie Italiane, ha difatti da poco annunciato di essere incinta come già molti dei suoi seguaci avevano ipotizzati. L’annuncio era arrivato la settimana scorsa nel pieno della diretta quando la Daniele, visibilmente commossa dalla felicità, aveva voluto chiudere la puntata confermando i rumors e dando così risposta certa ai molti che continuavano a chiederle sui social se fosse incinta.

I primi dolci scatti col pancione

La conduttrice Rai ha anche voluto svelare il sesso del nascituro: sarà una bimba e si chiamerà Carlotta, una scelta condivisa dal compagno della Daniele, l’imprenditore Giulio Tassoni.

Come dicevamo, a distanza di pochissimi giorni, quel pancino che prima era solo accennato è ora importante sotto quei maglioni e non passa affatto inosservato. Sono stati i fotografi di Chi i primi ad immortalare la dolce rotondità della Daniele, fotografata all’interno di un negozio di abbigliamento intenta a cercare, presumibilmente, abiti comodi per i mesi che verranno.

Eleonora Daniele immortalata da Chi con un evidente pancione in bella vista. Fonte/Chi

Intanto sui social, proprio la Daniele inizia a pubblicare nelle stories i primi regalini per la piccola Carlotta che iniziano ad arrivare da parte delle amiche: un paio di piccole scarpettine rosa ma chissà quanti presenti ancora sono destinati ad arrivare!