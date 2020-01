Milly Carlucci è stata ospite di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Nel corso dell’ultima puntata di La Vita In Diretta, la conduttrice di Ballando Con Le Stelle ha ricevuto un messaggio da una dei suoi giurati, Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli, con quel video messaggio, avrebbe fatto una rivelazione, raccontando un simpatico retroscena sulla scorsa edizione del dancing-show. Stando al video messaggio la Carlucci si sarebbe innamorata di un suo concorrente.

Il Messaggio di Selvaggia Lucarelli

È stata Selvaggia Lucarelli ha dirlo, Milly Carlucci si sarebbe innamorata di Antonio Razzi lo scorso anno.

“Pochi sanno che l’anno scorso Milly Carlucci a Ballando si è innamorata di un concorrente: Antonio Razzi!” ha dichiarato nel videomessaggio la Lucarelli. “Voleva anche fuggire con lui ma alla fine ha scelto di rimanere in televisione. Grazie Milly“.

La reazione di Milly Carlucci

Una dichiarazione, quella di Selvaggia Lucarelli, rilasciata con un certo accento canzonatorio. È evidente che l’intervento della storica giurata di Milly sia stato scherzoso.

La reazione della conduttrice ospite di La Vita In Diretta, infatti, la si può immaginare. La Carlucci ha riso di gusto e poi ha commentato: “In realtà amo davvero Antonio Razzi!

“.

I successi di Milly Carlucci

Se da un lato si prepara a partire con la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, dopo 15 anni ancora indiscusso successo della Rai, dall’altro Milly Carlucci si sta confrontando con un nuovo format: Il Cantante Macherato.

A commentare questo nuovo programma è giunto un altro storico giudice di Ballando, Fabio Canino. Per la Carlucci ancora un videomessaggio in cui Canino le si rivolge e dice: “Voglio farti i complimenti per Il cantante mascherato. Mi sono piaciute tutte le maschere, soprattutto la tua: eri vestita da domatrice di leoni… in quell’arena!

Complimenti ancora“. E ora non resta che attendere la nuova edizione del dating-show più seguito di sempre