Una settimana fa il Grande Fratello Vip 4 ha fatto il suo esordio su Canale 5, eppure nella Casa più spiata d’Italia è già successo di tutto. Salvo Veneziano è stato squalificato per le frasi ingiuriose rivolte a Elisa De Panicis. Anche Antonella Elia sotto i riflettori, ma per una lite al veleno con la De Panicis in cui non si sono risparmiate reciproche offese. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini inevitabilmente tratterà questi e numerosi altri argomenti.

Alfonso duro sulla squalifica di Salvo

Una squalifica che ha fatto rumore quella di Salvo Veneziano, che ha dovuto lasciare il reality in settimana.

Non gli sono state perdonate le gravi offese rivolte a due concorrenti in particolare: Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Alfonso Signorini prende parola su quanto accaduto collegandosi con Patrick, Pasquale e Sergio, che avevano ascoltato le dichiarazioni di Salvo e ci avevano riso sopra. Il conduttore dichiara ai 3 inquilini: “Voglio farvi riflettere sull’estrema pericolosità di certi atteggiamenti ed espressioni che abbiamo sentito. A volte le parole feriscono, così come le risate, le risate che voi avete fatto“.

Il conduttore è una furia: “Siamo nell’epoca dei trogloditi“.

La reazione di Elisa De Panicis

La notizia della squalifica di Salvo Veneziano è arrivata in diretta anche ai ragazzi nella Casa, che erano ignari di quanto successo. Alfonso Signorini ha mandato una clip in cui i concorrenti hanno potuto constatare la gravità delle parole del pizzaiolo siciliano. Elisa De Panicis, a cui erano rivolte le frasi ingiuriose, è rimasta spiazzata dalle immagini che aveva davanti e qualche lacrima è scesa dai suoi occhi. L’influencer ha poi provato a commentare il fatto, quella sera in cui Salvo e gli altri 3 storici inquilini hanno fatto una cena insieme a tutti gli altri.

“L’altro giorno in effetti mi sentivo troppo gli occhi addosso, tant’è che sono andata a cambiarmi e mettermi una tuta“, ha dichiarato la De Panicis.

Il confronto tra Elisa e Salvo

Salvo Veneziano interviene in diretta nella Glass Room per scusarsi direttamente con Elisa: “Pensavo di fare il simpatico. La cosa che voglio far capire è che non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutte le persone che ci guardano da casa, a tutto il genere femminile, alla ragazza su cui ho fatto battutine.

Ma ripeto: io stavo scherzando. Non pensavo di essere ripreso proprio in quel momento. Ho sbagliato, sono qui per metterci la faccia. Ho creato anche problemi alla mia famiglia. Io non sono quella persona lì“. La De Panicis intende confrontarsi con lui, dichiarando: “Salvo, avevi fatto un discorso bellissimo, avevi detto che ci voleva molto rispetto per le donne e che non capivi gli uomini. Mio padre a 70 anni e mi disse a casa che non dovevo deluderlo: mi spiace solo per alcune parole che ha ascoltato mio padre e per tutti i bambini che hanno ascoltato le tue parole“.