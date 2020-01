Sarebbe il caso forse di dire, ai concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, di contare fino a 10 prima di giocare. Ancora una lite anima la giornata all’interno del reality e nuovamente, tornano a far capolino, parole pronunciate con troppa leggerezza nonostante il loro contenuto sia molto, molto pesante. Da un lato c’è stata Antonella Elia e dall’altro, ancora una volta, Elisa De Panicis.

Scontro tra Antonella Elia e Elisa De Panicis

Con troppa superficialità si dà adito alla lingua di pronunciare parole che dalla bocca non dovrebbero uscire a maggior ragione se ci si trova costantemente sotto i riflettori.

Tutto, questa volta, sembra essere partito da un gioco nato in quanto tale, proposto da Michele Cucuzza, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Un giochino di quelle che, effettivamente, tra concorrenti-coinquilini ci può anche stare: descrivere i propri compagni d’avventura servendosi di un solo aggettivo. Tutto però è drammaticamente cambiato quando è arrivato il turno di Antonella Elia, chiamata ad esprimersi su Elisa De Panicis, già reduce da pesantissime parole rivoltole contro da Salvo Veneziano e costate a quest’ultimo l’espulsione dal programma.

“Abbiamo una pornostar“

“È la gioia di tutti voi maschi e l’invidia di tutte noi femmine. Abbiamo una pornostar – ha chiosato la Elia, senza rendersi forse conto di che portata potessero avere le sue parole – C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono, tutti si nascondono e si coprono le parti basse“. L’influencer De Panicis, di fronte alle parole della Elia, avrebbe cercato così di difendersi: “Sei per caso gelosa?“. Parole a cui sarebbe poi seguita la risposta della Elia: “Gelosissima, per me sono ricordi antichi, non resta che lo sfacelo“.

Il presunto doppio flirt della De Panicis

Ma quanto di ancor più forte sarebbe accaduto non più al centro della sala ma in disparte, quando la Elia si è appartata insieme a pochi altri inquilini del Grande Fratello Vip sostenendo tra di loro l’ipotesi che la De Panicis abbia un doppio flirt all’interno della casa, uno con Andrea Denver e uno con Ivan Gonzalez. “Quindi Denver è stato con Elisa e anche Ivan.

Elisa la dà a tutti. In casa non sono tanti e già due…” sarebbero state le parole della Elia. Nel mentre però, la stessa De Panicis molto toccata dal commento di cattivissimo gusto della Elia, avrebbe così rincarato la dose: “Porti il perizoma – riferendosi alla Elia – Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma“.