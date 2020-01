Neanche il tempo di dare inizio alle danze, che la pressione si fa già sentire sui protagonisti di questo Sanremo. Amadeus ha organizzato una conferenza stampa per presentare le donne che quest’anno saranno al suo fianco sul palco dell’Ariston.

E proprio in occasione della conferenza, Francesca Sofia Novello e lo stesso Amadeus collezionano la prima gaffe dell’anno. La gaffe è dietro l’angolo per tutti e loro sembrano essersi già tolti il pensiero.

La gaffe di Federica Sofia Novello

Questo nome non ci è di certo nuovo, Federica Sofia Novello è nota alla cronaca rosa in quanto fidanzata di Valentino Rossi.

“Valentino è molto contento della mia partecipazione, mi appoggia in tutte le mie decisioni” ha detto la 26enne in sede di conferenza. Nata ad Arese, 26 anni, professione modella, selezionata da Amadeus per la rosa di 10 donne che saranno a Sanremo.

Ed è lei a rompere il ghiaccio con gli strafalcioni. Quando in conferenza stampa i giornalisti le chiedono il nome del vincitore del Festival 2019, la Novello sbaglia il nome dell’artista, Mohamed anziché Mahmood, interprete della fortunatissima Soldi. Un classico esempio, che non bisogna necessariamente cadere dalle scale quando si mette un piede in fallo a Sanremo.

L’emozione comincia a tirare brutti scherzi già da un mese prima l’inizio delle kermesse.

La gaffe di Amadeus

Non temete che a fare gli onori c’è il padrone di casa, che in fatto di gaffe non lascia certo sola la giovanissima Francesca Sofia Novello, e ne regala al pubblico di giornalisti una succosa anche Amadeus.

Tra le donne di Sanremo 2020 anche Diletta Leotta, e qui casca l’asino. Quando è stato il momento di passare al volto di Dazn, Amadeus si è complimentato con la Leotta definendola una “bravissima giornalista sportiva“.

Immediata la reazione della rete che prontamente ha corretto Amadeus, facendo notare che Diletta non figura iscritta all’albo professionale. Errori perdonabili considerando che si tratta di Sanremo, suvvia.